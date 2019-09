CorBo – In tre per un posto da titolare

Siamo alla vigilia dell’incontro tra Bologna e Roma, primo test importante per i rossoblù in questa stagione. C’è molta attenzione sul reparto offensivo di entrambe le squadre dal momento che praticano un gioco offensivo. Pochi dubbi su chi guiderà l’attacco della Roma: sarà Edin Dzeko, il bosniaco non ha ancora saltato un minuto in Serie A. In casa Bologna sono in tre a giocarsi un posto da titolare, con Mihajlovic chiamato a decidere chi tra i suoi centravanti sia il più adeguato per tentare di far male a una difesa non ineccepibile.

Palacio sembra essere il favorito, il Trenza con i suoi movimenti tra le linee può eludere i meccanismi di pressing della Roma, mentre Santander può aiutare con le sue sportellate e la sua fisicità. Da non sottovalutare il fattore Destro, il Bologna ospita la sua ex squadra, una motivazione in più per l’attaccante. Lo riporta il Corriere di Bologna.