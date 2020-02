Il Bologna si allena con gli uomini contati

Dopo il pareggio interno con l’Udinese, acciuffato proprio nel finale, il Bologna è già a lavoro per preparare al meglio la delicatissima trasferta all’Olimpico contro la Lazio.

Per gli uomini di Sinisa Mihaijlovic questo si riconferma come un periodo davvero sfortunato per quanto riguarda infortuni e squalifiche, la squadra è infatti decimata dagli infortuni e nella giornata di ieri ha effettuato l’allenamento con soli 8 uomini a disposizione.

Un record sicuramente poco invidiabile e che mette in risalto tutti i limiti attuali di una squadra che nonostante tutto sta sicuramente giocando un campionato al di sopra delle aspettative.

In settimana sono previsti diversi rientri come quelli di Medel, Sansone e Santander, recuperi fondamentali per una partita che può considerarsi come il vero crocevia di una stagione che nonostante tutto resta attualmente da incorniciare.

Fonte Cor Bo