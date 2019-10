CorBo – Ibrahimovic per risolvere il problema del gol

L’accostamento di Zlatan Ibrahimovic a Bologna ha generato un grande entusiasmo in un ambiente che aspetta da anni un campione in grado di riaccendere la fantasia dei tifosi.

Al di là dell’aspetto emotivo però, c’è anche la consapevolezza che lo svedese non sarebbe solo un’operazione romantica o di marketing, dato che il suo arrivo risponderebbe ad una chiara esigenza evidenziata dalla squadra in questo inizio di stagione. Destro e Santander infatti non sono ancora riusciti a dare, in termini di gol, un contributo alla squadra e anche per questa ragione il pressing di Sinisa sull’amico Zlatan è destinato a non fermarsi. Ci sono stati i primi contatti telefonici come rivelato dallo svedese e ce ne saranno altri. Il giocatore sarà libero dal 31 dicembre e si può dire che l’opera di convincimento è iniziata.

Lo riporta il Corriere di Bologna