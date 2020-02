Dopo la sconfitta contro Brindisi, la Fortitudo esce ridimensionata da un periodo sicuramente positivo ma che ha messo in evidenza i limiti di una squadra ancora troppo inesperta.

La formazione di Martino è apparsa infatti molto stanca e priva di idee durante l’ultima uscita in coppa Italia, ora il campionato per provare a voltare pagina e puntare un piazzamento Play off che sembra alla portata.