Emergenza in difesa, contro la Spal ballottaggio Paz-Corbo

Un derby importantissimo che arriva al termine di una settimana difficile per il Bologna. Le polemiche inerenti alle dichiarazioni di Mihajlovic e le assenze in difesa non hanno fatto altro che aggiungere ulteriore tensione ad un momento già abbastanza delicato per la stagione di entrambe le squadre.

Se da una parte infatti troviamo una squadra alla ricerca disperata di punti, dall’altra vi è una squadra con gli uomini contati per quanto riguarda il reparto difensivo. Al centro della difesa spazio a uno tra Corbo e Paz, scelta obbligata vista l’assenza di Denswil, Bani e Medel. A centrocampo non dovrebbe partire titolare Dominguez, al suo posto Schouten affiancato da Poli. In avanti spazio a Santander dal primo minuto con Palacio esterno alto alle spalle del paraguaiano, per Barrow quindi ancora panchina.