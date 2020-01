CorBo-Emergenza difesa

Numeri sicuramente poco rassicuranti quelli che ci riporta il Corriere di Bologna, la squadra rossoblu infatti subisce almeno un gol da 14 gare in questo campionato. Dato sicuramente non confortante ma che confrontato alla squadra dell’anno scorso dimostra quanto poi in realtà sia importante fare sempre un gol in più dell’avversario invece che non subirne.

Il Bologna di Inzaghi infatti era sicuramente una squadra più attenta alla fase difensiva tanto da essere in grado di chiudere il girone d’andata dello scorso anno con ben 5 reti in meno ma con un bottino di punti nettamente inferiore e con una squadra che appariva spacciata già dopo la prima metà di stagione.

Il Bologna di Sinisa invece è una squadra che gioca a calcio e che si prende dei rischi, spesso pagati a caro prezzo ma che rendono i rossoblu una squadra sicuramente valida dal punto di vista offensivo. Sarà quindi importante lavorare nelle prossime settimane per migliorare al meglio una fase difensiva altalenante e che ha visto parte dei suoi problemi dovuti sicuramente anche alle tante assenze.