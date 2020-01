CorBo-Debutto da titolare ok per Dominguez, adesso testa al derby

Doveva essere la partita di Dominguez ma si è rivelata essere la partita della confusione e dei ribaltamenti di fronte. Con un primo tempo convincente e con un secondo tempo passato ai ripari quello tra Bologna e Verona è un pareggio che può starci per quanto fatto vedere in campo. La partita dell’argentino non è stata indimenticabile, per lui poche le occasioni di mettersi in mostra visto il grande atteggiamento tattico da parte del Verona, capace di limitare al meglio il giocatore ex Velez.

Una prova da definirsi comunque sufficiente e che evidenzia come in poco tempo Dominguez potrà già considerarsi come un titolare in grado di gestire le redini del centrocampo. Intervenuto a fine partita ha poi commentato così i prossimi impegni della squadra rossoblu: “Qui in Italia c’è molta più tattica che in Argentina e adattarsi non è mai semplice. All’andata vidi il derby dalla tribuna ma adesso che lo vivrò sul campo non vedo l’ora di dare il massimo per aiutare la squadra a vincere”.