CorBo-Dall’Ara fortino al contrario

Una sconfitta che brucia ma che non ha sicuramente ridimensionato lo spogliatoio rossoblu quella maturata contro il Genoa, la squadra di Sinisa Mihaijlovic ha infatti da subito ricominciato a lavorare in vista della sfida casalinga contro l’Udinese.

Sarà la seconda partita di fila giocata in casa, il che, dati alla mano, risulta abbastanza preoccupante.

Lo stadio di casa rossoblu infatti non sembra portare benissimo al Bologna che ha collezionato la maggior parte dei propri punti lontano dalle mura amiche, dove sono invece troppi i pareggi e le vittorie sfumate contro avversari alla portata.

Le squadre battute in casa durante questa stagione sono quasi tutte impegnate nella lotta salvezza (Spal, Sampdoria,Brescia) con l’unica vittoria di spessore arrivata contro l’Atalanta, non basta a rendere positivo questo dato abbastanza preoccupante. Il Bologna che attende l’Udinese è quindi chiamato a fare risultato per scacciare via i fantasmi di una sconfitta inattesa e per provare a credere davvero al sogno europeo.