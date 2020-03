CorBo-Crolla il valore della rosa rossoblu

Un’emergenza, quella del Covid19, capace di coinvolgere anche l’economia delle squadre di Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna la svalutazione delle rose del campionato sfiorerebbe i 3 miliardi euro.

Il Bologna perderebbe infatti circa 64 milioni del proprio valore attuale, passando dai 245 milioni di valore attuale ai 181 milioni registrati a giugno. Un calo del 26% sicuramente non positivo per le casse del club.

Tuttavia quest’ultima analisi resta indicativa poichè utilizza i propri parametri, non sempre coerenti con quelli della realtà del mercato.

Fonte: Corriere di Bologna