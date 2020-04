CorBo-Così il Bologna si mette in sicurezza

Nonostante un clima di incertezza generale che non vede ancora una data precisa per il ritorno in campo, il Bologna si mette in sicurezza per un’ipotetica ripresa.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna infatti la società sembrerebbe aver speso una cifra pari a 250.000 euro per prepararsi al ritorno in campo. Nel protocollo per la ripresa sono infatti inclusi: un albergo, diversi campi di allenamento, spogliatoi e test per verificare la condizione fisica dei propri tesserati.

Fonte: Corriere di Bologna