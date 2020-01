CorBo-Così Dominguez può cambiare il Bologna

Un esordio convincente e che lascia ben sperare quello di Nico Dominguez. L’argentino arrivato dal Velez ha dimostrato tutte le sue qualità entrando molto bene in campo durante l’ultimo quarto d’ora del match perso contro il Torino. Per lui spunti interessanti e tanta qualità in mezzo al campo, un giocatore che si è quindi subito fatto trovare pronto e che potrà essere un’arma in più per la squadra di Mihaijlovic.

Resta però ancora da valutare il suo impiego dall’inizio, subentrato infatti in una situazione di svantaggio e con la squadra votata in avanti, l’argentino ha dimostrato di essere rapido e capace di fornire giocare di ottime qualità insieme all’impostazione e al recupero in mezzo al campo.

La fase difensiva da parte dell’ex Velez ad oggi resta un mistero, Mihajlovic avrà sicuramente modo di lavorare con il ragazzo per migliorarlo ed esporgli in maniera efficace i movimenti senza palla e lo schieramento tattico per lanciarlo titolare magari anche dalla prossima partita.

Per domani inoltre è prevista l’attesissima presentazione ufficiale.