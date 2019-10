CorBo – Centravanti a secco di gol

Il Bologna condivide con il Lecce e con il Verona un primato di certo non felice, queste squadre infatti non hanno ancora beneficiato di un gol dei loro centravanti. Palacio ha segnato, ma lo ha fatto quando arretrato tra i trequartisti, ma chi ha occupato la posizione del ‘9’ non l’ha ancora buttata dentro. Santander e Destro complessivamente hanno tirato tre volte nello specchio della porta, mentre la squadra è terza per imprecisione al tiro. In solo due partite di queste prime sei i gol del Bologna sono giunti su azione. Sabatini in estate voleva l’acquisto di un’altra punta, forse se ne riparlerà, ma è un discorso da rimandare. Ora questi dati non devono solo creare allarmismo, ma essere piuttosto un punto da cui ripartire e su cui lavorare. Lo riporta il Corriere di Bologna.