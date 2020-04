Bonaccini: “Scuola e famiglia: delusi dal governo. Serve un confronto”

Intervistato da24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini dice la sua sul tanto discusso nuovo decreto illustrato ieri sera da Giuseppe Conte. Il governatore della Regione si è dichiarato contrario riguardo ad alcune decisioni prese dal governo e chiede chiarezza riguardo l’intervento dello stato nei campi dell’istruzione e del supporto alle famiglie:

“Non abbiamo ancora capito cosa succede. Non sappiamo come il governo si organizzerà riguardo la scuola e le famiglie. Siamo delusi da questo comportamento e chiediamo spiegazioni. Siamo consapevoli del fatto che la riapertura delle scuole comporti un rischio ma è anche vero che ci occorre sapere dal governo come muoverci per aiutare le famiglie in difficoltà. Spero di incontrare al più presto il ministro Azzolina per chiarire al meglio questa situazione, altrimenti dopo il cartellino giallo tirerò fuori il cartellino rosso”.

Fonte: Corriere di Bologna