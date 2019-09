CorBo – Bologna-Roma, sfida ‘Social’

Probabilmente è una conseguenza dell’avere proprietà nordamericane: Roma e Bologna sono accomunate dall’utilizzo dei social network e dalla creazione di contenuti multimediali originali. I rossoblù nel corso di questa estate hanno presentato i nuovi acquisti in un modo divertente: così Tomiyasu è diventato un videogioco, si è ironizzato sulla vicenda Skov Olsen riprendendo l’Amleto, mentre ha fatto sorridere il siparietto tra Medel e il cagnolino. Anche la Roma si è distinta per questo genere di iniziative, più goliardiche lo scorso anno, mentre nella campagna acquisti appena terminata per ogni nuovo arrivo hanno associato la foto di un bambino scomparso, in tutto sono state 5 le persone ritrovate dopo questa iniziativa. Lo riporta il Corriere di Bologna.