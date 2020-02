Corazza: “Orgogliosi per i ragazzi convocati”

Ospite di Sportoday su E’Tv, il responsabile del Settore Giovanile rossoblù Daniele Corazza ha fatto il punto della situazione sui ragazzi della Primavera convocati per la gara di domani con l’Udinese.

“Abbiamo dato il nostro contributo, felici della chiamata – ha ammesso Corazza – I ragazzi sono pronti e si faranno valere se ci sarà necessità, ovviamente le decisioni spettano al mister. Noi come Primavera giochiamo in contemporanea e ci confronteremo alla fine. Per noi è sempre grande orgoglio dare ragazzi alla prima squadra”.