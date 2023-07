Corazza lascia: “Ma sarò sempre un tifoso”

Dopo 19 anni si chiude l'esperienza a Casteldebole di Daniele Corazza . Il suo posto come responsabile del Settore Giovanile verrà preso da Luigi Piangerelli in coabitazione con Loris Margotto , che si riunisce con Giovanni Sartori dopo aver lavorato assieme al Chievo.

Nel palmares di Corazza una Viareggio Cup nel 2019, uno Scudetto Under 17 nel 2022, una promozione da Primavera 2 a Primavera 1, una Supercoppa Primavera e uno Scudetto Under 13: "Sono dispiaciuto ma vado via a testa alta con la convinzione di aver portato il settore giovanile del Bologna ai vertici. Sarò sempre tifoso di questi colori", le sue parole al Resto del Carlino.