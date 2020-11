Corazza: “La salute è il fattore più importante. Sette ragazzi dalla Scuola Calcio alla prima squadra”

In occasione della sospensione dei tornei nazionali, e delle costanti presenze per i match della Prima Squadra da parte dei ragazzi appartenenti al gruppo della Primavera di mister Zauri, il Bologna ha intervistato Daniele Corazza, per fare il punto sul Settore Giovanile:

“L’attenzione è ancora più alta, visti i contagi. Per ogni ingresso al Centro, si registra l’accesso di ogni singolo giocatore, quindi viene presa la misurazione della temperatura da parte di un addetto. Ci si cambia distanziati e in piccoli gruppi, così come quando – terminata l’attività – si fa la doccia. L’intero abbigliamento portato in lavanderia e lo spogliatoio, dopo essere stato utilizzato dalla singola squadra, vengono sanificati. Per noi il rispetto dei protocolli da parte di tutti è fondamentale e ci consente di continuare l’attività in sicurezza”.