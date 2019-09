Corazza: “Vogliamo formare calciatori. Sabatini? Segue il Settore Giovanile”

Ospite di Sportoday su E’Tv, il responsabile del settore giovanile rossoblù Daniele Corazza ha fatto il punto della situazione in casa rossoblù.

“Partendo dalla primavera l’organigramma è rimasto intatto. Abbiamo mister Troise che sta lavorando alla meritata Primavera 1. Stiamo cercando di prepararci al meglio per il campionato, alla prima andremo a Firenze contro la Fiorentina, storicamente un bel settore giovanile. Abbiamo avuto innesti importanti, mi chiedono molto di Cangiano e Juwara, sono arrivati Acampora, terzino sinistro dal Padova, Mancuso e infine Portanova, che ha fatto un po’ di scalpore, ma sono molto contento che sia voluto rientrare in questo gruppo. Giocheremo al centro sportivo Biavati, speriamo che il campo si mantenga in buone condizioni perché nella scorsa stagione ogni tanto è stato penalizzante, ma quest’anno c’è più manutenzione. Il settore giovanile sta migliorando sempre di più, vogliamo formare giocatori in grado di giocare in Serie A o Serie B.”