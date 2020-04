Corazza: “Giovani rossoblu hanno un impegno esemplare. Primavera poteva regalare soddisfazioni”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, il coordinatore del settore giovanile rossoblu, Daniele Corazza, ha parlato dello stop ai campionati giovanili, Primavera esclusa: “Tutti i campionati al di sotto della Primavera sono stati sospesi, a livello giovanile. Personalmente penso che anche la Primavera si fermerà. Se la Serie A e la B sono in dubbio è legittimo pensare che anche la Primavera si fermerà. Se ne discuterà a livello di consiglio federale a riguardo. Già in settimana penso che se ne parlerà e forse verrà anche deciso qualcosa a riguardo. Me lo auguro. I ragazzi meritano di sapere come andrà la stagione del loro campionato”.

