Corazza: “Soddisfazione per i ragazzi giunti in prima squadra, ora pronti a ripartire”

Daniele Corazza, responsabile del Settore Giovanile rossoblù, ha fatto il punto sull’anno appena trascorso, parlando delle difficoltà legate alla pandemia ma anche delle note più liete, come l’esordio di alcuni ragazzi della Primavera in Serie A. Ecco le sue parole, riportate dal sito ufficiale del Bologna:

“La salute dei ragazzi è una priorità. L’impegno e la professionalità del nostro staff medico, dei tecnici, della segreteria e le risorse messe a disposizione dal Club hanno permesso alle squadre agonistiche del nostro Settore Giovanile di allenarsi con costanza e in totale sicurezza. Anche se le squadre del Settore Giovanile non hanno potuto giocare nell’ultimo periodo, sono orgoglioso di tutti i ragazzi, cito ad esempio i giocatori della Primavera Matias Rocchi, Alex Arnofoli, Nicola Farinelli, Andri Baldursson e Dion Ruffo Luci. Inoltre, grande soddisfazione per gli esordi in serie A di Simone Rabbi, Mattia Pagliuca, Omar Khailoti, Edoardo Vergani e Federico Ravaglia”.