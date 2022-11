Cor Sport – Zirkzee, Moro e poi Sosa il tesoretto del futuro

Lavoro di Thiago Motta determinante per risollevare il Bologna. Tutti importanti nessuno indispensabile. Il tecnico ha trovato il modo di dare fiducia a tutti rivalutando tanti giocatori dati per dispersi.

Per quanto riguarda la ripresa del campionato a gennaio, oltre al mercato, Thiago Motta avrà un tesoretto interno per allungare ulteriormente le rotazioni. Ci sono infatti ancora giocatori da scoprire. Il primo nome è quello di Zirkzee, sempre positivo quando chiamato in causa e desideroso di giocare in coppia con Arnautovic. Poi Moro, che cerca sempre la giocata di prima ma ora è riserva di Gary Medel. Infine Sosa, che ha già debuttato ma vuole riscattare il secondo tempo di San Siro