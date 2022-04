Cor Sport – Vignato vuole uscire dall’ombra

Emanuel Vignato non gioca una gara ufficiale con la maglia del Bologna dal 20 marzo, dove giocò per 13 minuti contro l’Atalanta. Dopo quello spezzone Vignato raggiunse l’Italia Under 21 e giocò da titolare sia contro il Montenegro sia contro...

Emanuel Vignato non gioca una gara ufficiale con la maglia del Bologna dal 20 marzo, dove giocò per 13 minuti contro l’Atalanta. Dopo quello spezzone Vignato raggiunse l’Italia Under 21 e giocò da titolare sia contro il Montenegro sia contro la Bosnia. Dal suo rientro non è più sceso in campo. Nessun problema fisico per il classe 2000 che a Casteldebole si allena regolarmente. Ieri pomeriggio è stato provato al fianco di Orsolini nella formazione che si avvicina di più all’undici titolare. Dall’altra parte c’era Barrow, non c’era invece Sansone alle prese con un attacco influenzale: sono in tre per una maglia. Nonostante il ventunenne stesse giocando poco, a gennaio il Bologna ha rifiutato l’offerta di 10 milioni del Sassuolo per Vignato proprio perché a Casteldebole credono tutti nelle sue qualità. Quest’anno solo 3 presenze da titolare, due volte contro il Napoli e al ritorno contro l’Empoli, Emanuel ha totalizzato 631 minuti giocati con le altre 19 presenze da subentrato. “Lo abbiamo utilizzato in diverse posizioni perché – ha spiegato De Leo – lo valutiamo un giocatore moderno, di qualità, che sa adattarsi bene anche grazie alla sua condizione atletica”. Contro l’Udinese cerca spazio da seconda punta.