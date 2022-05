Verso Venezia-Bologna: i ballottaggi

Le indicazioni di formazione

A Casteldebole la squadra continua ad allenarsi intensamente. Ieri è stato fatto un torneo di calcio a 5, che va avanti da gennaio, nel quale nessuno ci stava a perdere perché in palio ci sono anche in posti dell’undici titolare di domenica. Tornerà Theate al fianco di Medel e Soumaoro , mentre Bonifazi partirà dalla panchina. Davanti uno tra Sansone, Orsolini e Barrow farà da spalla a Marko Arnautovic , che ha ripreso ieri ad allenarsi dopo la gestione di mercoledì. Vignato provato da seconda punto, ma al momento è più indietro rispetto ai tre compagni. A centrocampo Schouten , Soriano (diffidato da nove giornate) e uno tra Svanberg e Dominguez , con Aebischer che insegue.

Unico indisponibile, dopo il rientro di Kingsley, è Mitchell Dijks. L’esterno olandese sembrava aver terminato in anticipo la stagione, ma sembra che possa recuperare già per la partita contro il Sassuolo, successiva alla trasferta di domenica. Conferma per Hickey e De Silvestri sulle corsie, con Kasius pronto a subentrare.