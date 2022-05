Cor Sport – verso Genoa-Bologna: chance per alcuni elementi della Primavera

Le indicazioni di formazione

Mister Sinisa prepara i rossoblù in vista dell’ultima di campionato in trasferta contro il Genoa. Attacco guidato dal leader Arnautovic , che domani cercherà la quindicesima marcatura in questo campionato. Al suo fianco ci sarà probabilmente Musa Barrow per creare grattacapi alla difesa ligure. Il Bologna ha perso le ultime due di campionato e Mihajlovic vuole evitare la terza. Il tecnico serbo sta valutando anche di convocare qualche elemento della Primavera. I giovani rossoblù che potrebbero avere una chance sono Amey, Raimondo e Urbanski , quest’ultimo potrebbe essere convocato al posto Viola, non al meglio.

Sinisa ha provato il solito 3-5-2 con Skorupski, Soumaoro, Medel e Theate. Il portiere ieri si è allenato in palestra mentre il difensore franco-maliano si è allenato solo la prima parte della seduta, ma la sua presenza non è in discussione, assicura il Cor Sport. A centrocampo confermato Schouten, con Dominguez e Aebischer in pole per affiancare l’olandese. Come Soumaoro, anche Medel e Soriano hanno svolto solo metà seduta. Orsolini dalla panchina per un eventuale impiego nel secondo tempo, dato che il tandem offensivo sarà probabilmente composto da Arnautovic e Barrow