Cor Sport – Dijks graziato da Mihajlovic

Dijks verso una maglia da titolare a Roma

Ciò non cancella il fatto che il mister non tenga in conto della rabbia accumulata giorni fa verso l’olandese per essersi tirato indietro alla vigilia della trasferta contro il Verona, ma avendo visto come si è allenato l’ultima settimana, Dijks sembra dimostrare di aver capito cosa deve fare per consentire all’allenatore di ritrovare la stima e la fiducia nei suoi confronti. Mihajlovic sembra aver voluto chiudere un occhio su questa vicenda soprattutto per il bene della squadra. Evidente che per raggiungere la salvezza dei 40 punti c’è ancora molta strada da fare, e per questo Sinisa ha capito che ci vuole l’apporto di tutti. L’olandese a oggi ha un’altra chance ma non deve sbagliare assolutamente nulla, soprattutto in termini di atteggiamento e di comportamento.