Cor Sport – Ulivieri: “Non dimentico i miei anni a Bologna. Motta? Mi piace molto”

"Ho allenato la Primavera della Fiorentina dal '76 al '78. Un periodo importante per me perché riuscivo a seguire anche il Supercorso a Coverciano. Poi in quel periodo la prima squadra era allenata da Mazzone. Devo tanto a lui, perché in quegli anni il suo modo di insegnare calcio era modernissimo. Quella Primavera era difficile farla giocare male: a centrocampo c'erano Sacchetti, Bruni e Di Gennaro che nel 1985 vinsero il campionato con Bagnoli a Verona".