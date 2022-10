Cor Sport – Tutto su Zirkzee

'Tutto su Zirkzee - titola in prima pagina il Corriere dello Sport Stadio - Arnautovic a casa, Motta consegna il Bologna all'olandese che cerca il secondo gol dopo quello di Napoli'. Per l'ex attaccante del Bayern Monaco sarà una prova di maturità dopo l'ottima gara del Maradona. 'Provaci ancora Joshua - campeggia nelle pagine interne - Motta gli chiede cattiveria in area e l'olandese avrà l'aiuto del gruppo. Il Bologna misura la sua vera forza".