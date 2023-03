Cor Sport – Tutti promossi gli acquisti di Sartori, da Ferguson a Sosa

In fine di marzo i tempi sono maturi per tirare una linea di bilancio sull'operato di Sartori e colleghi. Il Corriere dello Sport esalta le prime sessioni di mercato del nuovo d.t. del Bologna , che ha costruito e restituito un'atmosfera diversa ai rossoblù.

Dal lider maximo della difesa, Lucumi, al goleador arretrato, Posch. Il colombiano e l'austriaco sono due dei migliori assoluti di questa stagione del Bologna ma anche della Serie A. Addirittura per Lucumi è arrivata la fascia di capitano negli scampoli finali delle ultime uscite. Insieme a Ferguson compongono il presente e il futuro del Bologna, essendo tutti nati al ridosso degli anni duemila. Più defilati ma in netta crescita i vari Cambiaso, Moro e Sosa: per il terzino italiano è un futuro assicurato sulla fascia sinistra rossoblù, infortuni permettendo; per Moro si discute già del riscatto a giugno; l'uruguagio Sosa, invece, dopo le prime illusioni di poter (già) scalzare Soumaoro dal trono della difesa, è stato declassato. Ma è un percorso corretto assicura Motta. Unico esperto di questa sessione è Lykogiannis. Il greco è giunto al Dall'Ara forte della sua esperienza datata. L'equilibratore perfetto di una rosa colma di giovani in rampa di lancio.