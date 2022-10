Cor Sport – Tutti a rapporto da Thiago Motta

'A rapporto da Thiago Motta per una decina di minuti: la squadra prima di iniziare l'allenamento di ripresa dopo il pareggio con la Sampdoria si è messa in cerchio per ascoltare le parole dell'allenatore che ha voluto iniziare con un lungo discorso la preparazione alla trasferta di Napoli' scrive Dario Cervellati su Stadio.

Il Bologna prova dunque a ripartire con unità sia tra dirigenza e allenatore sia tra allenatore e squadra. Massima coesione e compattezza per uscire dalle secche e raggiungere una salvezza che ora appare più difficile del previsto. Per quanto riguarda le condizioni della squadra, Arnautovic ieri era all'Isokinetic per un fastidio alla schiena che deve essere gestito ma che non dovrebbe toglierlo dalla sfida di Napoli, assieme a lui c'era Gary Medel che sta curando una botta al collo rimediata sabato sera.