Cor Sport – Torna Saputo e benedice Sartori

l'approfondimento del Cor Sport

Come spiega il Corriere dello Sport, l’arrivo di Sartori è stimato all’80%, mentre solo il 20% prevede la permanenza di Bigon. Si attende Saputo in città, la prossima settimana, che vuole cambiare direttore sportivo e accontentare l'ambiente. L’arrivo del patron a Casteldebole dovrebbe essere tra mercoledì o giovedì, e non riuscirà così ad assistere all’ultimo scontro casalingo contro il Sassuolo. Sarebbe stata costruttiva la presenza del presidente, ma purtroppo nello stesso giorno gioca anche il Montreal. Sicuramente il discorso ds si chiuderà la prossima settimana, dato che a Bologna ci si aspettava che si chiudesse un mese fa. Sia che Bigon resti, sia che vada via, la società in queste settimane ha perso tempo: le operazioni di mercato intavolate oggi da Bigon potrebbero non essere condivise da chi arriva, sia Sartori o un altro direttore. Ci si domanda se il futuro di Bigon sia legato a quello di Mihajlovic; la risposta è no, sono due cose totalmente diverse, assicura il Cor Sport.