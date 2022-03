Cor Sport – Torna Santander e ci prova per il Milan

Il ritorno di Santander

Redazione TuttoBolognaWeb

Sta tornando Federico Santander che ieri ha svolto quasi tutto l’allenamento in gruppo. Il paraguayano sta pian piano ritrovando la condizione, e non è escluso che possa giocare uno spezzone contro il Milan. L’ultima sua partita risale al 22 dicembre contro il Sassuolo, non sarà quindi neanche scontato che riesca a ritrovare la condizione entro lunedì per la partita di San Siro, ma il Ropero ci crede.

Arrivato nel 2018, ha segnato 8 gol in 32 partite, poi il buio. Da quella stagione è stato tormentato da infortuni tra coscia e polpaccio, poi il problema al ginocchio che l’ha costretto ai box per quasi tutta la scora annata. Quest’anno aveva segnato col Sassuolo ritrovando entusiasmo, poi è arrivato il covid e, come se non bastasse, la frattura allo zigomo.

Complessivamente 10 gol in 71 partite, in 4 stagioni. In estate difficilmente resterà, a 30 anni Santander avrà un’altra chance, probabilmente lontano da Bologna, scrive il Cor Sport.