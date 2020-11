Bologna – Torna Medel, il mastino che può blindare la difesa

Torna il Pitbull, torna Medel. E per Mihajlovic è un’ottima notizia, soprattutto perchè verrà schierato in difesa dove il Bologna soffre ed è ancora alla ricerca di stabilità. Sarà affiancato da Tomiyasu, con la coppia che è stata provata a Pinzolo nel mini ritiro estivo.

Poche partite ma qualche buonissima dimostrazione di intesa. Dopo qualche lieve infortunio, adesso Medel è pronto a prendere il ruolo di centrale difensivo che ha già ricoperto nella nazionale cilena: in carriera il Pitbull vanta 400 partite di cui 300 da mediano e 50 da difensore centrale. L’esperienza, anche in questo nuovo ruolo, non gli manca.

Fonte- Corriere dello Sport