Cor Sport – Spadafora cerca accordo con Sky per le partite in chiaro

Malgrado l’arrivo di lettere di diffide firmate da Mediaset e Discovery, Vincenzo Spadafora punta ancora a trasmettere alcune delle partite di Serie A in chiaro. Da tempo il ministro dello Sport cerca di scendere a compromessi con Sky per la trasmissione di 2-3 incontri in chiaro. Una prospettiva non impossibile visto che la pay tv dispone anche di un canale sul Digitale Terrestre, ovvero TV8.

L’accordo ancora non appare in vista, secondo il Corriere dello Sport infatti difficilmente Sky concederà il via libera alle partite in chiaro. Molto più probabile invece strappare un accordo sulla base della messa in onda degli highlights. Rai e Mediaset infatti potrebbero disporre della messa in onda degli highlights degli incontri subito dopo il triplice fischio degli incontri.