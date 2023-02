Cor Sport – Sosa sorprende Motta: col Monza giocherà lui

Arrivato da una cittadina sul fiume dell'Uruguay, per il giovane difenore ventunenne non è stato semplice trovare spazio a Bologna. Compie l'esordio allo Juventus Stadium e prende tre reti. A San Siro, contro l'Inter, i rossoblù subiscono sei reti e Sosa commette l'errore che porta al rigore dei nerazzurri. Poi costa l'eliminazione contro la Lazio in Coppa Italia. Sarebbe stato semplice metterlo ai margini della gestione, ma Thiago Motta ha visto qualcosa di importante in lui, a differenza di Kasius e Vignato, che hanno già lasciato il Bologna. Contro la Fiorentina, complice l'infortunio di Soumaoro, ha giocato al centro della difesa un'ottima partita. La fiducia ha pagato. «Mi ha sorpreso il suo carattere» dice Motta.