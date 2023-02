Cor Sport – Sosa continua a crescere sotto gli occhi di Motta

Il Corriere dello Sport evidenzia la crescita del ragazzo e il fatto che piaccia tanto a Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano lo ha sempre difeso dalle critiche arrivate dopo i suoi errori, perché crede nella tenacia e nella personalità del giovane difensore. Dal canto suo, Sosa dovrà continuare a lavorare duramente, soprattutto a livello mentale e di concentrazione. Dovrà riuscire a mantenere la barra dritta per tutti i novanta minuti, evitando quei piccoli cali di tensione che possono essere decisivi in modo negativo all'interno di un match. Motta ha fiducia in lui e chissà se in futuro potrà trovare maggior spazio, andando a insidiare la coppia difensiva titolare.