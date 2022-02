Cor Sport – Soriano uno e trino per Sinisa

Soriano può giocare ovunque

Roberto Soriano ha dimostrato a Mihajlovic e al Bologna di non averlo mai lasciato a piedi. Il centrocampista rossoblù unisce esperienza e corsa ed è capace di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Lo stesso giocatore, insieme all’intera squadra, ha apprezzato l’idea di poter tornare ad essere il Bologna competitivo del girone d’andata.

Proprio dopo la sconfitta con la Lazio aveva benedetto il cambio modulo che avrebbe dovuto portare soprattutto a un cambio di atteggiamento, anche a costo di perdersi il posto. Significativo il gesto del capitano rossoblù proprio per il fatto che con il 352 avrebbe avuto il posto assicurato, mentre con il passaggio al 343 ecco che la maglia da titolare avrebbe dovuto sudarsela, contendendosela con Schouten e Svanberg. Fin dai tempi della Sampdoria, con mister Mihajlovic, Soriano era già stato impiegato dal tecnico serbo sia come trequartista sia come mezz’ala. Ora sarà una corsa tra lui e Svanberg, contando che Schouten ha più le caratteristiche del mediano, e contro lo Spezia lo ha dimostrato.