Cor Sport – Soriano ci prova per il Milan. Sostituto De Silvestri?

Redazione TuttoBolognaWeb

Roberto Soriano è in dubbio per la gara di lunedì contro il Milan. Il trequartista, negli ultimi giorni, non si è allenato in gruppo a causa della microfrattura al mignolo che sta complicando il suo rientro in squadra. Ci proverà fino all’ultimo, ma più il tempo passa più le possibilità di un forfait aumentano. Il suo vice De Silvestri, invece, non ci sarà sicuramente. Lollo era comunque a Casteldebole per motivare la squadra, visto il periodo in cui pesa l’assenza di Mihajlovic, e visto anche il ruolo che lo stesso De Silvestri ha all’interno del gruppo. Dunque, si ragiona già sulle possibili alternative. Kasius è stato provato ieri sulla destra, ma i suoi 87 minuti in Serie A non garantiscono che sarà sicuramente lui a sostituire De Silvestri. L’ipotesi Mbaye sembra ancora più remota, dato che durante l’allenamento di ieri è stato schierato nei tre centrali, a dimostrazione del fatto che al momento non è considerato una vera alternativa per la fascia. Mitchel Dijks sembra il maggior indiziato per giocare sulla fascia sinistra, con lo slittamento di Hickey a destra.

Dopo la doppia seduta di ieri, la squadra oggi riposerà, ma i nove nazionali si recheranno comunque al Niccolò Galli per un po’ di lavoro differenziato e terapie, al fine di farsi trovare pronti alla ripresa degli allenamenti di domani.

Senza i nazionali, ieri è stato provato il 343. In difesa Theate, Medel e Soumaoro, più indietro Binks e Bonifazi; a centrocampo verso la conferma Schouten che probabilmente affiancherà Svanberg. In attacco Arnautovic e Orsolini saranno titolari nel tridente, mentre per il posto di ala sinistra sono in quattro per una maglia: Soriano (da valutare), Barrow, Sansone e Vignato.