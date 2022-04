Cor Sport – Skorupski: oltre 100 parate in questo campionato

“Arrivare più in alto possibile in classifica”, così si era espresso Skorupski prima della partita contro il Milan. Il portiere felsineo ha raggiunto il traguardo di 101 parate in questa Serie A, mantenendo la propria porta inviolata per 10...

Redazione TuttoBolognaWeb

“Arrivare più in alto possibile in classifica”, così si era espresso Skorupski prima della partita contro il Milan. Il portiere felsineo ha raggiunto il traguardo di 101 parate in questa Serie A, mantenendo la propria porta inviolata per 10 partite. A San Siro ha totalizzato sette parate, di cui tre fondamentali per evitare il vantaggio rossonero. Ora Lukasz dovrà continuare così anche per guadagnarsi un posto in nazionale, almeno come vice Szczesny. La lotta come vice della Polonia è con Bartolomiej Dragowski. Il portiere del Bologna è stato preferito a quello della Fiorentina nell’amichevole contro la Scozia di Hickey, ma è chiaro che servirà una continuità di rendimento per essere confermato come prima alternativa in nazionale. Skorupski è capace di interventi miracolosi ed è dotato di ottimi riflessi tra i pali, ma ha anche qualche incertezza con i piedi e soprattutto nelle uscite.

Ieri il portiere ha lavorato in palestra con un programma defaticante. Da domani la ripresa degli allenamenti. “Noi grandi dobbiamo tenere il gruppo, i giovani non si devono rilassare. Adesso siamo alla fine del campionato, vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica. Senza Mihajlovic con noi quotidianamente sarà più difficile, ma cercheremo di tenere noi grandi il gruppo”. Queste le parole del portiere polacco che a 30 anni si sente tra i più responsabili della squadra.

Ci si domanda se Skorupski abbia voglia di continuare la sua esperienza in rossoblù: “Qui sto benissimo e voglio restare a Bologna il più a lungo possibile, ma ovviamente non decido solo io”. Il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2023, la società vorrebbe prolungarglielo fino al 2025, ma la firma non è ancora arrivata. Un finale di stagione come quello di San Siro potrebbe stimolarlo a firmare.