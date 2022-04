Cor Sport – Skorupski, il muro dalle oltre 100 parate

Skorupski supera le 100 parate stagionali, secondo solo a Vicario in questo dato

Ieri sugli oltre 30 tiri del Milan, mai così tanti senza segnare, Skorupski ha superato la tripla cifra di parate in questo campionato, arrivando a 101, e secondo soltanto a Vicario, portiere dell'Empoli, come leader di una difesa che può vantare dieci cleen sheet; nella quarta giornata consecutiva in cui il Bologna non ha trovato il gol, è la difesa questa volta a portare punti inaspettati, dimostrandosi il miglior attacco, con il sacrificio di giocatori come Medel, uscito con una vistosa fasciatura dopo aver conteso un pallone volante a Zlatan Ibrahimovic ed essersi aperto il sopracciglio, o come Arnautovic che al 94' inseguiva Theo Hernandez in fase difensiva per non farlo girare, tutti atteggiamenti che aiutano a costruire un risultato come quello di ieri, al resto ci hanno pensato le mani salde di Skorupski che ancora una volta ribadisce la sua volontà di rimanere in rossoblù e che potrebbe guadagnarsi a suon di prestazioni il rinnovo fino al 2025.