Cor Sport – Sinisa riabbraccia tutti a Casteldebole e incita la squadra

La giornata a Casteldebole

Il lavoro fatto nell’ultimo mese in assenza del mister è stata una mezza impresa, scrive il Cor Sport. Mezza perché per renderla una vera impresa bisogna dare continuità ai risultati anche nelle ultime tre restanti partite contro Venezia, Sassuolo e Genoa. Nel discorso fatto ieri ai ragazzi, Sinisa ha chiesto di dare un seguito agli ultimi risultati importanti. Oggi il mister sarà di nuovo in campo e per quanto riguarda la trasferta di Venezia, i medici non gli hanno ancora dato il via libera. Se fosse per lui sarebbe già là.