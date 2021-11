Cor Sport – Sinisa chiede maggiore concretezza

Arnautovic deve concretizzare il dominio del gioco del Bologna

Mihajlovic che però non può dirsi pienamente soddisfatto, e che ha chiesto più concretezza e più fame sotto porta, in particolare dai suoi attaccanti, Arnautovic e Barrow, che contro lo Spezia hanno colpito tre pali, sia per sfortuna che per loro colpa, e magari se non fosse stato per l'ingenuità di Nzola nel finale adesso staremmo parlando dell'ennesima partita in cui il Bologna ha perso punti pur dominando sul campo, come contro il Venezia. Ad oggi il Bologna può ancora sognare ambizioni europee, sperando di avere continuità e di poter chiudere il campionato alle spalle delle sette sorelle; ma manca ancora quella fame e quella disperazione che chiede Sinisa, non solo in difesa, dove ormai le cose sembrano sistemate e i gol subiti sono pochi, quanto in fase di realizzazione. Domani contro la Roma ci aspettiamo un Arnautovic più simile a quello del secondo tempo del Picco, pronto a lottare su ogni pallone e su ogni ribattuta, sperando che abbia quel senso di rivalsa personale con José Mourinho per dimostrargli cosa è cambiato in questi anni dal ragazzino indisciplinato all'uomo responsabile e che sa essere leader di una squadra.