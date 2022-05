Cor Sport – Sinisa al lavoro per un finale di stagione senza sbavature

Sinisa Mihajlovic lavora con determinazione: vorrebbe ottenere il massimo risultato dalle ultime due partite che mancano alla fine della stagione

Un Sinisa che finalmente torna alla normalità, dopo la settimana di rientro pre Venezia, adesso è a Casteldebole pronto a curare minuziosamente tutti i dettagli in vista della partita contro il Sassuolo; Mihajlovic vuole trasmettere tutta la sua grinta e la sua tenacia, e vorrebbe che la mettessero in campo. Un finale di stagione perfetto, con tre vittorie, avrebbe permesso al Bologna di arrivare a 50 punti e superare il record di punti, ma la sconfitta di Venezia ha pregiudicato quest'occasione, adesso con due vittorie contro Sassuolo e Genoa si arriverebbe al massimo a 49. Il calcio ha ancora bisogno di maestri come Sinisa.