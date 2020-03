Cor Sport – Si lavora sulla ripresa: partite a porte chiuse e campi neutri

Si continua a lavorare sulla ripartenza dei campionati. L’ipotesi di ripartire a maggio sembra sempre più remota. Il campionato italiano pianifica la sua ripartenza per inizio giugno con tutte le partite che si giocheranno, almeno inizialmente, a porte chiuse.

Si parla inoltre della possibilità per alcune squadre di giocare su campo neutro. Alcune squadre potrebbero essere infatti costrette a giocare lontano dallo stadio di casa. Basti pensare alla situazione della città di Bergamo, con l’Atalanta che con ogni probabilità, dovrà giocare lontana dall’Atleti Azzurri d’Italia.

Per il fine del campionato si parla, al più tardi di a metà luglio. Una volta conclusa la stagione dei campionati nazionali, si giocheranno anche le partite delle fasi finali di Champions League ed Europa League. Non è da escludere una variazione nel format delle coppe europee, con la possibilità di vedere due final four per l’assegnazione dei trofei.