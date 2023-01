Cor Sport – Si ferma Soriano

Problema anche per Soriano

Ad oggi c'è il rischio che Roberto Soriano possa ampliare ulteriormente l'emergenza del Bologna in vista della trasferta di Udine.

Il capitano del Bologna ieri è rimasto a riposo precauzionale a causa di una botta rimediata lunedì sera contro l'Atalanta. Ieri Soriano non si è allenato e Motta ha effettuato le prime prove senza di lui in campo, le condizioni del capitano verranno rivalutate oggi.

Per quanto riguarda Barrow e Zirkzee ieri c'è stato il primo aumento dei carichi di lavoro ma resta per loro difficile recuperare per Udine e poter partire dall'inizio. Zirkzee ha bisogno di ritrovare la forma essendo fermo da inizio dicembre e anche Barrow è fermo da 10 giorni.