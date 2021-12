Cor Sport – Si ferma Skorupski, ma contro la Juventus ci sarà

Lucasz Skorupski, uscito acciaccato dalla trasferta di Torino, dovrebbe recuperare per la partita contro la Juventus

A riferirlo è il Corriere dello Sport, che spiega come il portiere polacco avesse già accusato questo problema in partita ma, stringendo i denti, sia rimasto in campo: adesso è attenzionato dallo staff medico che gli ha preparato un programma personalizzato ond'evitare rischi. Con grandissima probabilità sarà disponibile per il big match contro la Juventus, perché il Bologna ha bisogno di lui, anche in serate da incubo come contro il Toro, in cui è stato votato come migliore in campo della sfida, e anche lui non ha intenzione di saltare la sfida personale contro il collega di reparto e connazionale Sczeczny. Per Mihajlovic il polacco è una presenza fondamentale: per ora non ha saltato neanche un minuto di gioco in 17 partite, con 6 clean sheet e 29 goal subiti in passivo.