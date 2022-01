Cor Sport – Si avvicina il rientro di Schouten

Mihajlovic sprona la squadra per tornare alla vittoria. Intanto Schouten lavora parzialmente in gruppo per rimettersi a disposizione dell'allenatore

Redazione TuttoBolognaWeb

Sinisa MIhajlovic ha chiesto una reazione immediata alla squadra dopo le sconfitte contro Napoli e Cagliari, e con una partita contro l'Inter ancora da recuperare, per evitare la terza sconfitta consecutiva.

A Verona servirà ritrovare la squadra vista nella prima parte di stagione, con l'imperativo di tornare a vincere. Certo, l'alibi di essersi allenati senza più di mezza squadra nelle ultime due settimane pesa molto, ma l'allenatore serbo non ha intenzione di nascondersi dietro scuse: a Verona servirà una grande prestazione da parte di tutti, e servirà ritrovare la migliore condizione. Jerdy Schouten infatti si sta allenando intensamente e ieri ha fatto anche parte della seduta di allenamento in gruppo, segnale che il suo ritorno si avvicina, la speranza è quella di rivederlo in campo almeno per qualche minuto contro il Verona, dove mancheranno Orsolini per infortunio e Soumaoro per squalifica.