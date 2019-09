Cor Sport – Si attende il debutto di Skov Olsen

Ad Andreas Skov Olsen piace far attendere, così come il Bologna questa estate ha dovuto aspettare l’esito di una trattativa non semplice, allo stesso modo i tifosi ancora devono vedere all’opera il giovane esterno danese. In questa sosta di campionato Skov Olsen sarà impegnato con l’Under-21 danese, Ungheria e Romania sono sulla sua strada, ma sono impegni utili per mettere minuti nelle gambe e arrivare pronto all’impegno contro il Brescia dove finalmente i tifosi potrebbero vedere all’opera il ragazzo. Certo, togliere ad Orsolini il posto da titolare attualmente è un impresa titanica, ma il danese come subentrato, almeno per il momento, può dare strappi importanti e nel frattempo prendere confidenza con un campionato nuovo e difficile. A Mihajlovic il compito di capire le sue qualità e trovare un ruolo nello scacchiere tattico, ma è importante ricordare anche i numeri di questo ragazzo per cui il Bologna ha superato la concorrenza del Bayern Monaco: ventisei reti segnate complessivamente nel corso della scorsa stagione, di cui diciannove solo in campionato. Lo riporta il Corriere dello Sport.