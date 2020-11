Covid – Serie A: si cambia il protocollo tamponi

Tamponi centralizzati e bolla, così la Serie A è pronta a cambiare.

L’obiettivo è quello di uniformare i responsi, evitando che per un laboratorio un soggetto possa essere positivo e per un altro negativo. La struttura in vantaggio sembrerebbe la Synlab, soprattutto perchè già utilizzata dall’Uefa e dalla Liga. Si avrebbero quindi gli stessi risultati tra campionato e Coppe, a discapito della rapidità degli esiti, in quanto Synlab non ha una sede in Sardegna, e il tempo di trasportare i tamponi sarebbe lungo. L’altra novità riguarderebbe la bolla. Non ci sarà più infatti l’isolamento fiduciario a casa e la possibilità di fare la spola tra centro sportivo e casa. In caso di positività, invece, l’intero gruppo-squadra dovrà chiudersi in un unico posto per evitare di diffondere il contagio.

Fonte-Corriere dello Sport