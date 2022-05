Cor Sport – Scontri tra tifosi a Venezia: un rossoblù finisce in acqua

Agitazione prima di Venezia-Bologna

Attimi di agitazione nel pre-partita di Venezia-Bologna, dove una ventina di Ultras delle squadre opposte è venuto in contatto. A un paio di chilometri dallo stadio Penzo si sono verificati tafferugli, mentre è stato lanciato un petardo che ha coinvolto alcuni turisti in una trattoria. Qualche ferito lieve e un tifoso rossoblù finito in acqua. Come scrive il Cor Sport, gli agenti della questura stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.