Cor Sport – Schouten soffocato dallo strapotere di Medel

Il ritorno in auge da mediano centrale di Gary Medel di fatto ha tolto spazio a Jerdy Schouten, per anni perno centrale del centrocampo del Bologna con Siniša Mihajlović. Schouten rappresenta certamene il futuro, classe 1997, dieci anni in meno di Medel, ma il cileno oggi è il presente e il titolare in quel ruolo. Non solo, le recenti uscite hanno dimostrato come sia difficile per i due giocare assieme a centrocampo. Stadio sottolinea i due motivi per cui, oggi, Medel è preferito a Schouten: 1) Medel è stato da sempre un centrale davanti alla difesa, un pitbull che azzanna tutti sulla porta di casa e non fa passare nessuno. 2) Motta ha costruito un centrocampo con Medel che è sempre l’angelo custode della difesa e con tutti gli altri centrocampisti che si scambiano spesso ruolo, posizione e mansioni dentro il campo per non dare punti di riferimento agli avversari.